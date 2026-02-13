Más de mil 700 parejas se casan de forma gratuita en Puebla

Con el objetivo de brindar certeza jurídica y familiar, 615 parejas de la capital formalizaron su unión, mientras que mil 141 lo hicieron en 45 municipios del estado, como parte del programa de matrimonios colectivos gratuitos 2026 de la administración estatal.

La directora general del Registro Civil del Estado, Nora Escamilla Esquitin de la Madrid, destacó la importancia de programas que fortalecen la unión familiar y brindan seguridad a quienes hoy oficializaron su vida en pareja.

Cabe mencionar que este trámite tiene un costo de entre 5 y 8 mil pesos; con este beneficio de las autoridades estatales, la boda civil se realizó de forma gratuita.

El acto contó con la participación del secretario de Gobernación, Samuel Aguilar Pala; del diputado federal Juan Antonio González Hernández; de la magistrada Belinda Aguilar Díaz, presidenta del Tribunal Superior de Justicia del Poder Judicial del Estado; así como de presidentes municipales y jueces.

Durante la ceremonia, se resaltó la política del gobierno de Alejandro Armenta, que reafirma su compromiso con los derechos humanos, la igualdad, la equidad y el bienestar de las familias.

En total, mil 786 proyectos de vida se consolidaron este día en la entidad, lo que representa un aumento respecto a las 325 uniones que se celebraron en 2025.

