Laura Artemisa señala que programas sociales operan con cero corrupción

La secretaria de Bienestar, Laura Artemisa García Chávez, señaló que los programas sociales funcionan bajo el principio de cero corrupción. Muestra de ello fue el ejercicio de rendición de cuentas de 26 Comités para el Bienestar de Obra Comunitaria, realizado en la junta auxiliar de Vicente Guerrero, municipio de Olintla.

Laura Artemisa García Chávez subrayó que estas acciones públicas de transparencia fortalecen la confianza entre sociedad y gobierno, al demostrar que el dinero del pueblo se invierte con responsabilidad y vigilancia comunitaria.

Con la presencia de más de 600 personas, cada comité informó de manera puntual el destino de los recursos y los avances alcanzados, destacando la superación de metas gracias a la participación de la ciudadanía mediante faenas comunitarias.

“La suma de esfuerzos permitió ampliar alcances, optimizar recursos y consolidar obras que responden a necesidades de la población”, afirmó Laura Artemisa García, secretaria de Bienestar.

Con la visión humanista del gobernador Alejandro Armenta y en congruencia con la política de la presidenta Claudia Sheinbaum, orientada a recomponer el tejido social y colocar en el centro de las decisiones a las personas, el Programa de Obra Comunitaria impulsa una nueva forma de gobernar basada en la participación, honestidad y corresponsabilidad social.

El encuentro también se convirtió en un espacio de expresión multicultural, con la participación de grupos de danza que llenaron de identidad y tradición esta jornada de rendición de cuentas, reafirmando que el bienestar también se construye preservando la cultura y fortaleciendo la comunidad.

