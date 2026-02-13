Refuerzan vigilancia en el estadio Cuauhtémoc y el auditorio GNP

Con el objetivo de salvaguardar la integridad de las y los asistentes en eventos deportivos y espectáculos musicales, las fuerzas de seguridad implementan un operativo especial en inmediaciones del estadio Cuauhtémoc y del auditorio GNP.

Este despliegue, que inicia a partir del jueves 12 y culmina el domingo 15 de febrero, contempla patrullajes aéreo-terrestres, monitoreo en tiempo real de las actividades mediante torres de videovigilancia y centros de mando móviles con conexión al C5i, labores de prevención del delito en los estacionamientos y atención inmediata ante cualquier eventualidad.

Durante las labores de proximidad y vigilancia participan elementos de la Secretaría de Marina (SEMAR), Secretaría de la Defensa Nacional (DEFENSA), Guardia Nacional (GN), Secretaría de Seguridad Pública Estatal (SSP) y Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) del Municipio de Puebla.

Ante cualquier situación que represente un riesgo para la integridad de las personas o el orden público, la ciudadanía puede acercarse a las fuerzas de seguridad desplegadas en la zona o puede hacer uso del número de emergencias 9-1-1 para reportar incidentes, solicitar apoyo policial, médico o de protección civil.

El Gobierno del Estado de Puebla, encabezado por Alejandro Armenta, reitera que estos despliegues forman parte de una estrategia integral orientada a preservar la paz social y generar condiciones de confianza para el desarrollo de actividades recreativas y deportivas en la entidad.

