Lupita Cuautle inaugura megadomo en CAIC de Concepción La Cruz

La presidenta municipal Lupita Cuautle entregó la construcción de un megadomo en el Centro de Asistencia Infantil Comunitario (CAIC) ubicado en la inspectoría de Concepción La Cruz, con el propósito de mejorar los espacios educativos y elevar el desarrollo escolar.

En su mensaje, la edil destacó que una de sus prioridades es invertir en la educación inicial, garantizando espacios con infraestructura segura que permita un mayor aprendizaje, una sana convivencia y sentido de pertenencia comunitaria.

Por su parte, el secretario de Infraestructura, Edgar Perea Rojas, detalló que la construcción de la obra se realizó sobre una superficie de más de 300 metros cuadrados, con una estructura moderna y segura, iluminación LED y un sistema integral de captación de agua pluvial, que incluye cisterna y drenaje, reforzando así una visión de infraestructura sustentable y responsable con el medio ambiente.

