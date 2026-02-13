Texmelucan e INSU entregan escrituras a seis familias

El presidente municipal de San Martín Texmelucan, Juan Manuel Alonso Ramírez, junto con el Instituto Nacional del Suelo Sustentable (INSUS), entregaron 6 escrituras de propiedad a familias del municipio, a través del programa de regularización de predios.

El alcalde destacó que Texmelucan es de los primeros municipios en la entidad en abrir una ventanilla INSUS, misma que estará de manera provisional en el Centro Integral de Servicios (CIS) en la cabecera municipal, con la finalidad de ofrecer una información y atención cercana a la población para la realización de trámites para regularización de predios.

También refrendó su compromiso con la seguridad patrimonial, para continuar beneficiando a más familias, por medio de la obtención de sus escrituras, garantizando un patrimonio legal y seguro.

La representante Regional del INSUS, Mayra Patricia Vázquez Licona, puntualizó que esta iniciativa tiene como objetivo mejorar la calidad de vida de las familias, brindándoles certeza patrimonial; así mismo, reiteró su disposición en continuar los trabajos correspondientes para que más personas puedan regularizar sus propiedades.

Finalmente, el Director de Bienes Patrimoniales, Carlos Montiel Tzompantzi, señaló que esta iniciativa busca brindar seguridad, además de certeza jurídica, a más familias, contribuyendo al desarrollo y bienestar de las y los texmeluquenses.

