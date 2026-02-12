SMDIF Texmelucan entrega equipamiento a desayunadores escolares

El Sistema Municipal DIF de San Martín Texmelucan, a cargo de Karla González Martínez, en coordinación con la Delegación del Sistema Estatal DIF, a cargo de Estanislao Álvarez Blancas, realizó la entrega de equipamiento para desayunadores escolares en modalidad caliente, con el que se beneficiarán 3 escuelas del municipio, impulsando una nutrición complementaria para un mejor rendimiento escolar de 341 alumnos.

En su mensaje, la presidenta del Sistema Municipal DIF, Karla González, destacó la colaboración institucional con el gobierno del Estado y el respaldo de la presidenta del Sistema Estatal DIF, Cecilia Arellano, equipando a los desayunadores escolares con refrigeradores, parrillas y utensilios de cocina, asegurando una alimentación adecuada para niñas y niños texmeluquenses.

Estanislao Álvarez Blancas, Delegado del SEDIF, señaló que continuará con visitas a desayunadores escolares en el municipio para evaluar y atender sus necesidades; así mismo, seguirá trabajando coordinadamente con el Sistema Municipal DIF en beneficio de la niñez.

Las escuelas beneficiadas son: CAIC San Baltazar Temaxcalac; CAIC San Juan Tuxco y Telesecundaria Miguel Hidalgo; con estas acciones se asegura una alimentación complementaria y digna para los estudiantes.

