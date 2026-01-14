Tonantzin Fernández entrega equipo y patrullas a la SSC Cholula

El Gobierno Municipal de San Pedro Cholula, presidido por Tonantzin Fernández, mantiene firme su compromiso de reforzar la seguridad en todo el municipio, a través de acciones contundentes y permanentes que ya han demostrado su efectividad en la disminución de la incidencia delictiva.

Como resultado de estas acciones, durante 2025 se logró una reducción del 11.2% en comparación con 2024. Bajo esta premisa y con el compromiso de continuar fortaleciendo la seguridad en el municipio, la presidenta municipal, Tonantzin Fernández, realizó la entrega de equipamiento a elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), así como la toma de protesta a nuevos cadetes que se integrarán a la corporación.

Las y los elementos policiacos fueron beneficiados con la entrega de uniformes nuevos, además de la incorporación de 29 nuevas unidades vehiculares, que permitirán ampliar y modernizar el parque vehicular de la corporación, fortaleciendo la capacidad de atención en todo el municipio. El nuevo equipamiento está conformado por 13 camionetas pickup, 4 vehículos tipo sedán, 5 cuatrimotos y 7 motocicletas, con el objetivo de reforzar los patrullajes preventivos y disuasivos en la Cabecera Municipal y las 13 juntas auxiliares.

Al respecto, el titular de la SSC, Capitán Juan Villegas, aseguró que la corporación tiene claro el objetivo de velar por la seguridad y tranquilidad de las y los cholultecas; asimismo, agradeció a la presidenta municipal por los apoyos entregados y destacó que el fortalecimiento de la corporación se traduce en acciones concretas que permitirán mejorar la capacidad operativa, ampliar la cobertura y optimizar los tiempos de respuesta.

Por su parte, Tonantzin Fernández afirmó que su administración entiende que los grandes resultados se obtienen a través de grandes procesos; por ello, felicitó a las y los nuevos cadetes y exhortó a todo el personal de la corporación a redoblar esfuerzos para preservar la paz en el municipio, al tiempo de reiterar que se continuará actuando con firmeza y generando las condiciones necesarias para que la transformación se consolide en San Pedro Cholula.

Asimismo, la alcaldesa destacó que la seguridad se construye con planeación, inversión y coordinación entre los distintos órdenes de gobierno, por lo que anunció un aumento salarial del 10% para las y los policías municipales, como una medida de reconocimiento a su labor, con el objetivo de dignificar su trabajo, fortalecer su compromiso y mejorar las condiciones en las que desempeñan sus funciones.

En su mensaje, Ervin Sibaja Cruz, coordinador del C5, en representación del titular de la Secretaría de Seguridad Pública estatal, vicealmirante Francisco Sánchez, reconoció a la presidenta municipal por los resultados obtenidos en materia de seguridad y por la disposición para trabajar de manera coordinada con el Gobierno del Estado en este y otros rubros.

Finalmente, se recordó que la convocatoria para integrarse a la Policía de Proximidad Municipal estará vigente del 14 de enero al 15 de marzo, con el objetivo de continuar reclutando a mujeres y hombres comprometidos con el servicio público y la seguridad de San Pedro Cholula.

