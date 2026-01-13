San Pedro Cholula respalda rechazo de intervención de EU en Venezuela

Tras la reciente intervención del gobierno de los Estados Unidos en territorio venezolano y la captura de su presidente, Nicolás Maduro, mediante el uso de la fuerza pública y la injerencia militar, así como el rechazo expresado por el Gobierno de México, encabezado por la Dra. Claudia Sheinbaum, el Gobierno Municipal de San Pedro Cholula, presidido por Tonantzin Fernández, manifestó su respaldo a dicha postura.

Retomando las palabras de la presidenta Claudia Sheinbaum, quien señaló que “solo los pueblos pueden construir su futuro, México tiene la soberanía en el corazón; la defendemos por encima de todo. Cooperación, sí; subordinación e intervención, no”, la presidenta municipal expresó que en San Pedro Cholula se comparte y se vive bajo ese mismo principio.

“Somos un país libre; no permitamos que pensamientos conservadores atenten contra la soberanía de nuestra nación ni que se denigre lo que nuestras y nuestros luchadores sociales han construido. Por ello, desde este gobierno municipal expresamos nuestro respaldo total a nuestra presidenta, Claudia Sheinbaum, y a nuestro gobernador, Alejandro Armenta, quienes son líderes y defensores de nuestra patria”, puntualizó.

Asimismo, reafirmó la disposición de los distintos órdenes de gobierno para generar coordinación y cooperación. “Ante los posibles ataques, nuestra presidenta ha llamado al diálogo; como mexicanas y mexicanos, poblanas y poblanos, así como cholultecas, enviamos este mensaje de apoyo, pues reconocemos su liderazgo y la defensa de nuestra soberanía, y hacemos un llamado a todas y todos a mantenernos unidos”, señaló.

Finalmente, destacó que desde el municipio se continuará brindando el apoyo necesario a las y los migrantes repatriados, promoviendo el reencuentro con sus familias, y reiteró que San Pedro Cholula siempre los recibirá con los brazos abiertos.

