Continúa proceso para elegir titular de la ASE Puebla

Con la finalidad de cumplir con el proceso de selección establecido en la convocatoria para la designación de la persona titular de la Auditoría Superior del Estado, la Junta de Gobierno y Coordinación Política del Congreso del Estado, que preside el diputado Pável Gaspar Ramírez, llevó a cabo las entrevistas a las y los siguientes aspirantes que cumplieron con los requisitos y la documentación requerida:

Rafael Cepeda Morales, José Manuel Domingo Durán Peña, Bibiana González Pérez, Juan Carlos Moreno Valle Abdala, Germán Reyna y Herrero, María de Jesús Rodríguez Campos, Eduardo Román Cruz, Álvaro Sánchez Jiménez, Román Sánchez Zamora y José Amador Tejeda Carvajal.

Durante la ronda de entrevistas, cada persona contó con cinco minutos para presentar el plan de trabajo que implementará en caso de resultar designada.

Asimismo, las y los integrantes de la Junta de Gobierno y Coordinación Política del Congreso cuestionaron a las y los aspirantes sobre su conocimiento en materia de auditoría financiera y de desempeño, combate a la corrupción, rendición de cuentas y cumplimiento de responsabilidades de las personas servidoras públicas. Para este fin, realizaron tres preguntas a cada persona, contando con tres minutos para responder.

Cabe señalar que Francisco José Romero Serrano, quien estaba contemplado en la lista de aspirantes que cumplieron con los requisitos establecidos en la convocatoria, declinó su participación en el proceso de selección, de manera irrevocable, por así convenir a sus intereses.

Una vez concluido este proceso, será la Junta de Gobierno y Coordinación Política del Congreso del Estado quien, con base en la documentación presentada y las entrevistas desahogadas, realice una evaluación integral de cada perfil para la elaboración del acuerdo en el que se integrará la terna de aspirantes, la cual será sometida a votación del Pleno en la sesión pública ordinaria del 15 de enero, para la elección del nuevo titular de la Auditoría Superior del Estado.

