Aprueban exhorto para fortalecer a microproductores agrícolas

La Comisión de Desarrollo Rural del Congreso del Estado avaló el acuerdo para exhortar al Ayuntamiento de Puebla para que, en coordinación con la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural del Estado, diseñe, implemente o gestione programas de apoyo para el sector agrícola, con el fin de fortalecer las capacidades productivas, comerciales y organizativas de los microproductores agrícolas, principalmente de San Francisco Totimehuacan.

El punto de acuerdo, presentado por el diputado José Luis Figueroa Cortés, contempla apoyar a las juntas auxiliares con vocación agrícola del municipio, priorizando prácticas sustentables, el uso eficiente de los recursos naturales y la mejora de sus condiciones de vida.

Por otra parte, en asuntos generales, la diputada Laura Guadalupe Vargas Vargas señaló que, una vez concluidos los cinco foros programados en los municipios de Chiautla de Tapia, Atlixco, Teziutlán, Tehuacán y Xicotepec, será el 11 de septiembre, a las 12:30 horas, en la sede del Poder Legislativo donde se realice el Foro de Conclusiones para la Ley de Fomento, Sanidad y Desarrollo Pecuario del Estado de Puebla.

En este sentido, las y los diputados Pável Gaspar Ramírez, Araceli Celestino Rosas, Modesta Delgado Juárez, Oscar Mauricio Céspedes Peregrina y Marcos Castro Martínez, destacaron la valía de los foros para escuchar las necesidades y preocupaciones de los productores del sector, expertos en la materia y académicos, para construir una ley inclusiva, pertinente, moderna y favorable para las y los poblanos.

