Invitan en el Congreso a presentaciones de libros con enfoque en DDHH

La diputada Cinthya Gabriela Chumacero Rodríguez ha invitado al público en general a asistir a la presentación de tres libros en el Congreso del Estado, con el objetivo de establecer espacios de reflexión y promover la lectura y la investigación desde una perspectiva de derechos humanos.

El evento se llevará a cabo el 27 de agosto, comenzando a las 11:00 horas con la presentación del libro titulado El recetario de Antígona. Posteriormente, a las 14:00 horas del mismo día, se expondrá la obra Los muertos no hablan.

Además, el 3 de septiembre a las 10:00 horas, se presentará el libro Estatuto de los derechos humanos en la sociedad del conocimiento.

A través de estas obras, se busca visibilizar a las víctimas de distintos delitos, reconocer la lucha de sus familias y narrar algunos testimonios, con el fin de restituir sus derechos humanos y honrar su memoria.