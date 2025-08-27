Dan curso de primeros auxilios a maestras en Cuautlancingo

El Sistema Municipal DIF, en coordinación con la Dirección de Educación y Capacitación y la Dirección de Protección Civil, capacitó a maestras de los Centros de Asistencia Infantil Comunitarios (CAIC) en primeros auxilios para mejorar la seguridad de la niñez.

Durante la jornada, las educadoras adquirieron herramientas y conocimientos prácticos que les permitirán actuar de manera oportuna ante cualquier situación de emergencia en los espacios escolares, reforzando su preparación para salvaguardar la integridad de los alumnos.

La presidenta del SMDIF, Tere Alfaro, reconoció el esfuerzo de las maestras y subrayó la importancia de su labor como formadoras y cuidadoras de la primera infancia. Les deseó un excelente inicio de clases, confiando en que el nuevo ciclo escolar estará lleno de aprendizajes y experiencias positivas para los niños del municipio.

“Nuestra prioridad siempre será la seguridad y el desarrollo integral de la niñez. Agradecemos su compromiso y dedicación, ya que su labor diaria contribuye a la construcción de un mejor futuro para Cuautlancingo”, expresó Alfaro.

Con estas acciones, el Sistema Municipal DIF reafirma su compromiso de seguir impulsando programas y capacitaciones que fortalezcan la educación, la prevención y la atención integral de la comunidad.