Decomisan 100 kilos de pirotecnia ilegal en Huejotzingo 

Personal de Protección Civil de Huejotzingo, en coordinación con elementos de la Secretaría de Marina, decomisó 100 kilogramos de pirotecnia de detonación durante un operativo de inspección realizado en la Cabecera Municipal y Juntas Auxiliares, en el marco del programa “Navidad Segura”.

El procedimiento se llevó a cabo en diversas calles y puestos ambulantes con el propósito de prevenir riesgos durante la temporada decembrina, cuando aumenta la venta y el uso clandestino de estos artefactos.

La SSC de Huejotzingo exhortó a la población a abstenerse de vender, comercializar o almacenar pirotecnia, recordando que estas actividades están estrictamente prohibidas sin contar con las medidas de seguridad y los permisos oficiales correspondientes.

El material asegurado fue puesto a disposición de las autoridades competentes para su destrucción controlada.

Adicionalmente, las autoridades anunciaron que este 31 de diciembre y la madrugada del 1 de enero se realizará un nuevo operativo conjunto con el apoyo de efectivos de la Policía Estatal y la Marina para evitar las denominadas “guerritas de pirotecnia”, una práctica peligrosa e ilegal donde grupos, principalmente de jóvenes, se lanzan artefactos explosivos entre sí.

