Estudiante y profesora UDLAP participan en residencia en universidad fundada por Disney

Valentina Cors Chi, estudiante de la Licenciatura en Animación Digital y la maestra Georgina Anzures, ilustradora y profesora de Diseño de la Universidad de las Américas Puebla (UDLAP), fueron parte de un selecto grupo de 30 personas de todo el mundo que realizaron una estancia en verano (summer animation residency) en California Institute of the Arts (CalArts), una de las universidades más prestigiosas del mundo en el ámbito de las artes y la animación, fundada por Walt Disney.

La presencia de las representantes de la UDLAP en este programa fue especialmente significativa, y es reflejo del alto nivel académico y creativo de la institución, así como del compromiso de las participantes por mantenerse a la vanguardia en su disciplina. En entrevista, Georgina y Valentina detallaron que, durante tres semanas formaron parte de un curso intensivo que incluyó clases de storytelling, dibujo y diseño, impartidas por profesionales de gran trayectoria en la industria de la animación.

En ese sentido, Valentina Cors Chi expresó que el aprendizaje obtenido en esta estancia fue significativo pues en cada clase convivieron con representantes importantes de la industria: “fueron principalmente tres clases: story, dibujo y diseño, y de ellos aprendimos mucho en muy poco tiempo. Todavía reviso mi libreta con todas mis notas porque la retroalimentación que nos dieron se puede aplicar a muchos proyectos distintos”.

Por su parte, la maestra Georgina Anzures comentó que la experiencia académica en la estancia fue un proceso exigente pero muy enriquecedor ya que las clases de dibujo duraron hasta seis horas. Asimismo, destacó la importancia de la participación de la planta docente en eventos como este: “la actualización constante de los académicos es muy importante porque siempre se aprende algo nuevo; además, convivir con personas de distintas edades y países te permite hacer networking y generar conexiones a futuro”. Para finalizar, la académica UDLAP destacó el prestigio del programa y de la institución anfitriona, ya que “CalArts es una universidad muy reconocida a nivel internacional de la que han egresado grandes creadores.

Para concluir la estancia, las participantes realizaron una presentación final frente a todo el grupo y autoridades del programa, incluyendo la oportunidad de conocer a figuras clave de la industria de la animación. Cabe comentar que, para formar parte de esta residencia, el proceso de selección fue riguroso, ambas aspirantes enviaron dibujos de observación, entre ellos un autorretrato realizado frente al espejo, así como cuatro dibujos de live drawing y un video de un minuto explicando sus motivos para participar.

Con experiencias como esta, la UDLAP a través del Departamento de Diseño impulsa el desarrollo académico, creativo y profesional de su comunidad, fortaleciendo la formación integral de cada participante.

