Puebla registra reducción del 91% en casos de dengue durante 2025

El estado de Puebla concluyó el año 2025 con una disminución del 91 por ciento en los casos de dengue en comparación con el año anterior, según informó la Secretaría de Salud estatal.

Al corte del 28 de diciembre, se registraron 416 casos acumulados distribuidos en 41 municipios, con tres defunciones confirmadas y dos personas hospitalizadas al momento.

Este resultado se atribuye a las estrategias integrales de prevención y control desarrolladas por el gobierno estatal. Las acciones incluyeron la colocación de más de 4 mil ovitrampas en 27 localidades, la eliminación de 4.6 millones de huevecillos de mosquitos, actividades de control larvario en 632 mil viviendas, nebulizaciones en 43 mil hectáreas y rociado residual intradomiciliario en 15 hogares.

Durante el año se llevaron a cabo sesiones del Comité Estatal Interinstitucional de Lucha contra el Dengue y se iniciaron dos jornadas nacionales con la participación del sector salud público y privado, así como diversas secretarías estatales. Estas medidas se reforzaron con la eliminación masiva de criaderos, realizada por la Dirección de Promoción de la Salud en coordinación con los municipios.

La administración estatal, encabezada por el gobernador Alejandro Armenta, reafirmó a través de un comunicado su compromiso con la protección de la salud pública mediante iniciativas coordinadas, prevención permanente y trabajo interinstitucional para salvaguardar el bienestar de la población.

