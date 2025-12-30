Nuevos precios de los futbolistas mexicanos en Europa

Como cada fin de año, el portal web alemán que valúa jugadores, Transfermarkt, anunció los nuevos precios de los equipos y futbolistas del mundo. Particularmente en México, este 2025 fue un año a la baja para los compatriotas que militan en Europa, pues la mayoría sufrieron recortes importantes en su cotización.

La empresa creada en el 2000 ha sido la encargada de hacer una estimación colectiva de las ligas, otorgando un precio real y cercano a las transferencias oficiales.

Los valores que toma como referencia son la edad del jugador, minutos, rendimiento estadístico, nivel de la liga, competiciones internacionales disputadas, duración del contrato y proyección de reventa, además del contexto económico del club.

En este mercado invernal, el impacto negativo más pronunciado lo protagonizó Santiago Giménez. El delantero mexicano arrancó el año con una valoración cercana a los 44 millones de dólares, impulsada por su explosión con Feyenoord.

Sin embargo, su llegada al AC Milan y una temporada marcada por irregularidad física y lesiones redujeron su precio hasta alrededor de 24 millones, convirtiéndolo en el caso más drástico de pérdida de valor entre los mexicanos en Europa durante 2025.

El segundo, con una decadencia en su precio, fue Edson Álvarez. El “Machín” pasó de un valor aproximado de 33 millones de dólares a situarse cerca de los 24, esto gracias a su salida del West Ham (donde era suplente) y su incorporación al Fenerbahçe (liga con menor calificación).

El tercero con una reducción drástica, y si bien ya no juega en el viejo continente, fue Hirving “Chucky” Lozano. Luego de mantenerse por encima de los 14 millones de dólares mientras estuvo en el PSV de Países Bajos, su valor cayó hasta rondar los 9.5 mdd, reflejando el cambio que tuvo al llegar al San Diego FC de la MLS.

En el caso de Raúl Jiménez, la reducción fue mínima. El atacante del Fulham pasó a costar 6 mdd, gracias a un tema de edad, pero que por su rendimiento sigue siendo estable a sus 34 años.

No obstante, también hubo elementos de la selección en el extranjero que lograron incrementar su nivel, sobre todo los que son de bloques defensivos y creativos.

Johan Vásquez fue uno de los mejores tazados; su regularidad en la Serie A con el Genoa y su consolidación como titular fueron clave para que superara los 11 mdd.

Algo similar ocurrió con César Montes, quien, pese a jugar en un entorno muy limitado como la liga de Rusia, es el segundo zaguero mejor cotizado con una cifra de 9 millones de dólares.

El último más destacado fue Rodrigo Huescas; el lateral mexicano del Copenhague incrementó su valor por encima de los 6 millones, impulsado por su proyección (edad) y rendimiento, aunque una lesión de ligamentos frenó un crecimiento en el que apuntaba a ser una de las figuras de Europa.

A esta modificación de los precios de invierno se le suman bajas con Luis Chávez, César “Chino” Huerta y Heriberto Jurado. Mientras que otros mantuvieron o elevaron por poco su cotización, como Julián Araújo, Mateo Chávez y Alex Padilla.

