WhatsApp dejará de funcionar en varios celulares a partir de 2026

A partir del 1 de enero de 2026, WhatsApp dejará de ser compatible con varios modelos de teléfonos móviles antiguos, tanto Android como iPhone. La decisión fue tomada por Meta, empresa propietaria de la aplicación, como parte de una actualización técnica que busca mejorar la seguridad, estabilidad y funcionamiento del servicio. Millones de usuarios podrían verse afectados si continúan usando dispositivos con sistemas operativos obsoletos.

La plataforma solo funcionará en equipos que cuenten con Android 5.0 o versiones superiores, así como con iOS 15.1 en adelante. Esto significa que modelos antiguos ya no podrán abrir la aplicación ni recibir mensajes. Entre los dispositivos que quedarán sin soporte se encuentran varios iPhone, como el 5, 5c, 5s, 6 y 6 Plus, así como numerosos teléfonos Android de marcas como Samsung, LG, Motorola, Sony, Huawei y HTC, que no pueden actualizar su sistema.

Según especialistas en tecnología, estos equipos dejaron de recibir actualizaciones de seguridad, lo que representa un riesgo para los usuarios. WhatsApp explicó que mantener la compatibilidad con teléfonos antiguos impide integrar nuevas funciones y reforzar el cifrado de mensajes. Por ello, la empresa decidió concentrar sus esfuerzos en dispositivos capaces de soportar los estándares actuales de protección digital.

Ante este cambio, se recomienda a los usuarios respaldar sus conversaciones y archivos antes de que finalice el soporte, utilizando servicios como Google Drive o iCloud. Quienes deseen seguir usando WhatsApp deberán actualizar su teléfono o buscar otras alternativas de comunicación. Aunque la medida puede afectar a quienes aún usan equipos antiguos, forma parte del proceso de evolución tecnológica que la aplicación realiza de manera periódica.

