¡No caigas! Fraude circula en WhatsApp ofreciendo apoyo falso a mujeres

Durante los primeros días de enero, comenzó a circular en redes sociales un mensaje fraudulento que promete la entrega de un supuesto “Bono Mujer Bienestar” por 2 mil 600 pesos, utilizando indebidamente el nombre de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y de la Secretaría de Bienestar federal.

El texto, comenzó a difundirse principalmente vía WhatsApp y asegura que mujeres de entre 18 y 65 años pueden solicitar el apoyo “a nivel nacional” desde su celular.

También, incluye un enlace que aparenta ser oficial —gob.mx.bonoconbienestar.com—, pero que no pertenece a ninguna dependencia del Gobierno de México.

La cadena incorpora publicidad de un programa social del Estado de México, conocido como Mujeres con Bienestar, para aparentar que se trata de un nuevo apoyo federal, aunque el programa mexiquense es exclusivo para residentes de esa entidad.

Cabe mencionar que, este tipo de mensajes suelen dirigir a sitios diseñados para robar datos personales, cometer fraudes o instalar software malicioso en los dispositivos de las usuarias.

Por ello, las autoridades recomiendan a la población evitar ingresar a ligas desconocidas, no compartir datos sensibles y verificar cualquier información sobre apoyos sociales directamente en los portales oficiales de la Secretaría de Bienestar.

Además, han señalado que los programas sociales no se promueven por cadenas de mensajería, ni se solicitan datos personales mediante páginas externas al dominio oficial gob.mx.

