Retirarán puestos que incumplan normas al usar tanques de gas en Puebla

Tras la explosión de un tanque de gas de un puesto informal en la Unidad Habitacional Agua Santa, el secretario General de Gobierno, Francisco Rodríguez Álvarez, advirtió que quienes incumplan con las medidas para su uso al vender alimentos calientes serán retirados.

En conferencia de prensa, señaló que sí está permitido el uso de tanque de gas, siempre y cuando cumplan con las normas.

En este sentido, indicó que en el Centro Histórico está prohibida la instalación de estos, en otros espacios les piden que usen carbón para preparar los alimentos y en fiestas patronales se hacen revisiones para verificar que cumplan con las normativas para su manejo.

El funcionario municipal afirmó que harán un esfuerzo para incrementar el personal de Protección Civil de Gestión de Riesgos para mantener las revisiones en los puestos ambulantes, además de brindarles capacitación de su manejo a los comerciantes.

“El tema es, de alguna manera, controlar que las instalaciones sean las debidas y evitar que estén en zonas de alta afluencia”, dijo.

Explicó que van a evitar que los puestos de alimentos en fiestas patronales en la ciudad no estén en puntos de alta concentración de gente, sino en una zona aislada sin afectar su comercialización.

Retiran puestos con instalación de gas

Rodríguez Álvarez mencionó que retiraron ocho puestos de La Margarita que usaban tanques de gas, mientras que en Amalucan seis espacios y en el Centro Histórico también se encontraron comerciantes que hacían uso de ellos, a quienes pidieron retirarse debido a la alta afluencia de personas

También revisarán juegos mecánicos

Por otra parte, debido a lo sucedido en una feria en Lomas de Castillotla el 1 de enero, cuando tres usuarios de un juego mecánico salieron proyectados en el aire por una falla y resultaron lesionados, el titular de la SGG adelantó que habrá reuniones con los dueños de estas atracciones.

Lo anterior para reforzar que cumplan con las normas, ya que en estos casos las revisiones sí se llevan a cabo, pero buscan insistir que sean más minuciosos con el armado de la infraestructura y uso de energía eléctrica.

