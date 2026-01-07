Estas son las restricciones de los vendedores ambulantes en el Centro de Puebla

Después del operativo del martes pasado en el Centro Histórico quedan más de 200 vendedores informales, quienes tendrán que mantener libre el corredor 5 de Mayo, no instalarse martes y jueves y quedarse sólo a partir de la 14 Oriente-Poniente, explicó el secretario General de Gobierno, Francisco Rodríguez Álvarez.

Detalló que no pueden estar en las esquinas ni en las transversales de esta zona como habían pactado el año pasado y el gobierno municipal mantendrá la apertura para darles espacios en temporadas como ocurrió el año pasado.

“Seguirá habiendo un esfuerzo y una apertura de encontrar, como lo hemos mencionado en el año anterior, que todas las fechas emblemáticas, que todas las fechas religiosas si haya espacios de manera temporal (…) no definitiva”, dijo.

El titular de la SGG afirmó que mantienen una buena relación con los líderes de los comerciantes informales, con quienes ha podido establecer acuerdos para la instalación de otros espacios en diferentes zonas de manera ordenada, como en el estadio Cuauhtémoc.

“En la medida que sea de manera ordenada, finita, cumpliendo ahora con el esfuerzo, se les va a dar una capacitación del tema de gestión de riesgos y protección civil, se les va a dar una oportunidad para todos”, agregó.

Rodríguez Álvarez reconoció la tolerancia mostrada por los comerciantes establecidos, quienes sólo pidieron que se despejara el tránsito peatonal y las entradas a sus negocios.

El funcionario municipal dijo que sabe que no es lo ideal para ellos la instalación de vendedores informales, pero insistió en que fueron tolerantes y mostraron buena voluntad.

