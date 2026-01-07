Comando armado roba cadáver de hombre ejecutado en Cañada Morelos

Un grupo armado se robó el cadáver de un hombre, a quien habían ejecutado en plena vía pública en el municipio de Cañada Morelos; a pesar de que autoridades resguardaban el área, no pudieron hacer frente a los agresores.

La víctima caminaba por la calle Justo Sierra del Barrio de San Lucas, donde al menos un par de sujetos armados lo interceptaron para dispararle en repetidas ocasiones, para dejar su cuerpo tendido en el piso, y después escaparon.

Tras el ataque, vecinos de la comunidad, que escucharon las detonaciones, llamaron a emergencias y solicitaron apoyo en el área; sin embargo, paramédicos y policías sólo pudieron confirmar el deceso.

Una vez en el sitio, los agentes de seguridad pública local, resguardaron el perímetro. La madre del hoy occiso llegó para identificar a su hijo como Dionicio N., de 25 años de edad.

Poco después de esto, un comando armado de al menos diez personas llegó hasta el sitio, donde amenazaron a los policías para dejarlos pasar, llevarse el cuerpo y escapar sin iniciar un enfrentamiento.

Debido a que los agentes fueron superados en número e incluso armamento, no tuvieron más opción que ser testigos de cómo el grupo armado se llevaba el cadáver de la víctima, sin que su propia madre pudiera evitar que se lo llevaran frente a sus ojos.

Hasta ahora se desconoce qué motivaciones tendrían para realizar estos actos; no obstante, la Fiscalía General del Estado ha comenzado una investigación.

