Carnicero es asesinado a balazos en Chignahuapan

Un hombre fue ejecutado en Chignahuapan y sus agresores escaparon, dando inicio a las investigaciones correspondientes por parte de la Fiscalía General del Estado (FGE).

El crimen ocurrió la noche del martes, cuando un hombre caminaba cerca de la laguna de dicho municipio, donde fue agredido con al menos diez impactos de bala.

Ciudadanos que viven cerca del camino a la comunidad de El Cholón dieron aviso al 911 sobre esta emergencia, por lo que agentes de seguridad pública y paramédicos llegaron a la escena.

Al arribar al sitio, se confirmó que el masculino ya no contaba con signos vitales, por lo que se resguardó el perímetro y dio aviso a la Fiscalía poblana.

Hasta el lugar del crimen llegaron conocidos del hoy occiso, quien lo identificaron y sellaron que la violencia se dedicaba a la venta de carne en el mercado municipal.

Del mismo modo, personal forense asistió para realizar el retiro del cadáver e iniciar una carpeta de investigación para dar con él o los responsables del crimen.

