Autoridades investigan mensajes con amenazas en el CENHCH

Tras las dos alertas de tiroteos en el Centro Escolar Niños Héroes (CENHCH), personal de la Fiscalía General del Estado (FGE) y elementos de Seguridad Pública del área de inteligencia se instalaron en el edificio central de la institución para averiguar de dónde surgieron las amenazas.

Por su parte, docentes del plantel insisten en que las alertas fueron hechas por el alumnado, quienes se han vuelto apáticos a las clases y a la disciplina que ha caracterizado al CENHCH por décadas.

Lo anterior, al no querer participar en las actividades que ponen las y los docentes, no portar el uniforme de manera adecuada e inclusive han notado estudiantes que se quedan mirando al vacío durante clases sin prestar atención, no entran a sus salones y no acuden a las ceremonias cívicas.

De acuerdo con la plantilla docente que pidió el anonimato por temor a represalias, compartió que este segundo día, el 90 por ciento de los estudiantes faltaron a clases.

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Sin embargo, algunos de los maestros mencionaron que, aunque en esta ocasión fue el temor ante las amenazas, los estudiantes suelen faltar mucho a clases con apoyo de los padres de familia.

Los maestros se encuentran inquietos por el caos generado por los supuestos alumnos con sus mensajes en los baños, pero insistieron en sentirse seguros tras el despliegue de elementos policiales y la activación de protocolos.

Además, les informaron que van a implementar diversas medidas de seguridad para garantizar la integridad de la comunidad estudiantil.

Editor: César A. García

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