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jueves, abril 23, 2026
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Choque en la Puebla-Orizaba ocasiona cierre y daños materiales

Por:
Amaury Jiménez
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Un accidente provocó el cierre parcial de la autopista Puebla-Orizaba. / Foto: Especial.

Un accidente vial registrado durante la madrugada de este jueves mantiene el cierre parcial de la autopista Puebla–Orizaba, a la altura del municipio de Acatzingo, lo que ha generado largas filas de vehículos en la zona.

El percance ocurrió en el kilómetro 167, con dirección a Veracruz, donde —de acuerdo con reportes de testigos— un tráiler habría impactado a otra unidad y la proyectó contra el muro de contención, tras una maniobra de frenado, lo que dejó daños materiales de consideración.

El incidente se registró alrededor de las 00:30 horas y provocó la movilización de personal de Caminos y Puentes Federales (CAPUFE), quienes realizaron labores de atención y verificación en el sitio, sin que hasta el momento se haya confirmado el número de personas lesionadas.

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Debido a las maniobras para el retiro de las unidades involucradas, la circulación se ha visto severamente afectada, con filas de vehículos que se extienden por varios kilómetros.

Las autoridades reportan que la carga vehicular alcanza la zona de Tepeaca, con una fila aproximada de cinco kilómetros, por lo que exhortan a los automovilistas a tomar vías alternas y evitar la circulación en dirección a Veracruz.

Editor: César A. García

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