Choque en la Puebla-Orizaba ocasiona cierre y daños materiales

Un accidente vial registrado durante la madrugada de este jueves mantiene el cierre parcial de la autopista Puebla–Orizaba, a la altura del municipio de Acatzingo, lo que ha generado largas filas de vehículos en la zona.

El percance ocurrió en el kilómetro 167, con dirección a Veracruz, donde —de acuerdo con reportes de testigos— un tráiler habría impactado a otra unidad y la proyectó contra el muro de contención, tras una maniobra de frenado, lo que dejó daños materiales de consideración.

El incidente se registró alrededor de las 00:30 horas y provocó la movilización de personal de Caminos y Puentes Federales (CAPUFE), quienes realizaron labores de atención y verificación en el sitio, sin que hasta el momento se haya confirmado el número de personas lesionadas.

Te puede interesar: Tren embiste vehículo en Tehuacán y deja una mujer sin vida

Debido a las maniobras para el retiro de las unidades involucradas, la circulación se ha visto severamente afectada, con filas de vehículos que se extienden por varios kilómetros.

Las autoridades reportan que la carga vehicular alcanza la zona de Tepeaca, con una fila aproximada de cinco kilómetros, por lo que exhortan a los automovilistas a tomar vías alternas y evitar la circulación en dirección a Veracruz.

#ConexiónVial 🚨 Accidente en el kilómetro 167 de la autopista Puebla-Orizaba el cual genera tráfico. Se reportan sólo daños materiales.



Vía @Mau_Jimenz pic.twitter.com/T5Co7yvsqw — Oro Noticias Puebla (@OroNoticiasPue) April 23, 2026

Editor: César A. García

Te recomendamos: