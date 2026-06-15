Sujetos armados roban sangre del Hospital de Huauchinango

Las autoridades ministeriales y locales investigan el robo de dos unidades de sangre ocurrido dentro del Hospital General de Huauchinango, donde al menos tres personas habrían participado en una acción que incluyó amenazas contra personal médico durante la madrugada del domingo.

Los reportes indican que dos hombres y una mujer arribaron al hospital en un automóvil color guinda y buscaron obtener sangre para una paciente que había abandonado previamente el nosocomio para continuar su atención en una clínica privada, misma a quien identificaron como Esmeralda “N”.

Posteriormente, aprovechando la situación, los sospechosos ingresaron a distintas áreas del inmueble, donde incluso se presume, habrían amenazado a médicos con un arma de fuego.

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Mientras una doctora atendía las solicitudes de la mujer, uno de los acompañantes fue detectado saliendo del laboratorio con una actitud que llamó la atención del personal y, al ser cuestionado, intimidó a la médica asegurando que le dispararía, por lo que dejaron salir al masculino y sus cómplices del inmueble.

Minutos después, personal especializado revisó el inventario y confirmó la desaparición de dos unidades de sangre almacenadas en el área de laboratorio. Ante ello, se alertó a otras instituciones médicas para evitar que el material fuera utilizado sin los procedimientos legales y sanitarios correspondientes.

Elementos de la Policía Municipal desplegaron un operativo de localización en distintos puntos de la ciudad; sin embargo, hasta el cierre de esta edición no se había informado sobre personas detenidas. La FGE será la encargada de integrar la carpeta de investigación para esclarecer el caso y ubicar a los responsables.

Editor: César A. García

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