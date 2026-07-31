Choque frontal en la Cuacnopalan-Oaxaca deja una muerte y tres heridos

Una persona sin vida y tres más lesionados fue el saldo preliminar de un choque frontal entre dos tractocamiones ocurrido la madrugada de este viernes sobre la autopista Cuacnopalan-Oaxaca.

El siniestro se presentó a la altura del kilómetro 34. Las unidades involucradas fueron un tractocamión marca Dina, modelo 1986, perteneciente a la empresa Transportes de Carga Tehuacán, y un camión Freightliner FL360, modelo 2023. Hasta el momento se desconoce la mecánica del accidente, aunque todo parece indicar que una de las unidades invadió el carril contrario y chocó de frente.

Tras el accidente, el conductor del Freightliner, identificado como Mario Alberto, de 30 años, sufrió diversas lesiones y fue trasladado a la Clínica 15 del IMSS en Tehuacán para recibir atención médica. Rodrigo “N”, de 33 años, operador del tractocamión Dina, también resultó con lesiones, al igual que una tercera persona que no ha sido identificada y fue hospitalizada.

Al lugar de los hechos acudieron elementos de seguridad y paramédicos de Caminos y Puentes Federales (Capufe), quienes brindaron atención prehospitalaria a los lesionados y aseguraron la zona mientras se realizaban las maniobras de atención de la emergencia.

Las maniobras para retirar las unidades siniestradas y realizar las diligencias correspondientes mantienen el cierre total de la autopista durante más de dos horas, causando afectaciones a la circulación.

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