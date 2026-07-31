Hombre resulta lesionado tras presunta agresión en Izúcar

Un hombre resultó lesionado después de ser presuntamente agredido por sujetos desconocidos en la colonia Cruz Verde, en el municipio de Izúcar de Matamoros.

Los primeros reportes señalan que el hombre habría sido víctima de un asalto y posteriormente golpeado por sus agresores. Sin embargo, esta versión no ha sido confirmada por las autoridades, por lo que será parte de las investigaciones.

La víctima fue localizada con visibles lesiones en la vía pública, por lo que de inmediato vecinos solicitaron el apoyo de los cuerpos de emergencia.

Paramédicos acudieron al lugar para brindar atención prehospitalaria y valorar la gravedad de los daños, mientras elementos de seguridad pública acordonaron la zona e iniciaron las diligencias correspondientes.

Hasta el momento se desconoce la identidad del lesionado ni se ha informado sobre personas detenidas relacionadas con estos hechos. Las autoridades ya realizan las investigaciones correspondientes para esclarecer el móvil de la agresión y determinar si efectivamente se trató de un asalto o un ataque contra el hombre.

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