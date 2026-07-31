Graciela Palomares presenta iniciativa para promover el deporte comunitario

Con el objetivo de fortalecer el tejido social, fomentar la convivencia familiar y la cultura de paz, mediante el deporte comunitario y la activación física, particularmente durante los periodos vacacionales, la diputada Elvia Graciela Palomares Ramírez presentó una iniciativa para adicionar un segundo párrafo a la fracción XVII del artículo 78 de la Ley Orgánica Municipal.

La propuesta establece que los municipios tendrán entre sus funciones realizar actividades encaminadas a la promoción del deporte comunitario y la activación física durante los periodos vacacionales, como una medida concreta para cuidar la salud, prevenir adicciones, reducir factores de riesgo y mejorar la convivencia social.

De esta forma, se establece que, con especial énfasis en los periodos vacacionales, se procurará implementar programas, jornadas o acciones de deporte comunitario y activación física, con el objetivo de promover la salud, fomentar la práctica deportiva, contribuir al combate de la obesidad y las adicciones, así como fortalecer la convivencia familiar y la cultura de paz.

“Impulsar el deporte comunitario es apostar por la salud antes que por la enfermedad, por la prevención antes que por el abandono, por la convivencia familiar antes que por el aislamiento; y, por la paz antes que por las violencias y las adicciones. Esta reforma busca precisamente eso: que los municipios cuenten con más herramientas para acompañar a la gente, cuidar a las familias y construir comunidades más sanas, más unidas y con mayores oportunidades de bienestar”, subraya en la propuesta.

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