Pepe Chedraui presenta programa para prevenir violencia contra mujeres

Con el objetivo de fortalecer las acciones para prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres, el presidente municipal, Pepe Chedraui, a través de la Secretaría de las Mujeres, presentó el Programa Municipal para la Prevención, Atención, Sanción y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres 2026-2027, instrumento que orientará la política pública del Gobierno de la Ciudad en esta materia.

El programa contempla cuatro objetivos específicos, articulados mediante 21 estrategias y 58 líneas de acción, que permitirán fortalecer la prevención de las violencias, mejorar la atención especializada, ampliar el acceso a la justicia y consolidar la coordinación entre las dependencias municipales para garantizar una respuesta integral a las mujeres.

Asimismo, fortalecerá el trabajo del Sistema Municipal para la Prevención, Atención, Sanción y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres, integrado por 26 dependencias municipales, además de instituciones estatales y federales, al establecer una ruta de trabajo conjunta para coordinar acciones, dar seguimiento a compromisos y evaluar resultados.

En su mensaje, el alcalde destacó que este acto constituye un pilar estratégico y prioritario para el desarrollo de la capital a fin de garantizar una vida libre de violencia para las mujeres y fortalecer entornos seguros e igualitarios.

“Esta es nuestra hoja de ruta para que la capacidad de todas las dependencias y entidades del Gobierno de la Ciudad se traduzca con eficacia en derechos, seguridad real para las mujeres y una igualdad sustantiva respaldada con recursos presupuestales, humanos y materiales”, resaltó.

Durante la presentación, la titular de la Secretaría de las Mujeres, Zaira González, destacó que este Programa es resultado del trabajo coordinado entre las instituciones que integran el Sistema Municipal y representa un compromiso compartido para construir una ciudad más segura para las mujeres.

“Este Programa no es una herramienta de trabajo que nos permitirá coordinar esfuerzos, fortalecer la prevención, mejorar la atención y avanzar con una visión compartida para garantizar el derecho de las mujeres a vivir una vida libre de violencia”, señaló.

Este instrumento permitirá fortalecer la coordinación institucional, la capacitación y sensibilización del personal, la atención especializada y la construcción de entornos más seguros para las poblanas.

Asimismo, el Programa refuerza las acciones que el Gobierno de la Ciudad impulsa en el marco de la Declaratoria de Alerta de Violencia de Género, al establecer mecanismos que contribuyen a la prevención, mejorar la atención, garantizar un mayor acceso a la justicia y proteger los derechos de las mujeres.

El Gobierno de la Ciudad reafirma el compromiso del presidente municipal Pepe Chedraui de consolidar políticas públicas que permitan a las mujeres vivir con libertad, seguridad y una vida libre de violencia, mediante acciones coordinadas, medibles y con resultados que impacten positivamente en su bienestar.

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