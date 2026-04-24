Pepe Chedraui supervisa rehabilitación vial San Baltazar Campeche

Como parte del programa integral de mantenimiento #CallesAl100 que impulsa el Gobierno de la Ciudad, el presidente municipal, Pepe Chedraui, supervisó los trabajos de rehabilitación vial que se llevan a cabo en la calle Ejido de la Junta Auxiliar de San Baltazar Campeche, los cuales beneficiarán a más de 25 mil habitantes.

Al respecto, el edil capitalino señaló que estas acciones forman parte de una estrategia integral en materia de obra pública, la cual prioriza la planeación responsable, el bienestar ciudadano y la generación de resultados que incidan directamente en la vida diaria de la población.

Por su parte, el presidente de la Comisión de Infraestructura, Movilidad y Servicios Públicos, Leobardo Rodríguez Juárez, destacó que la actual administración municipal mantiene un enfoque claro en atender de manera directa las necesidades de la ciudadanía, mediante la ejecución de obras integrales que contribuyan a mejorar la calidad de vida de las y los habitantes.

En su momento, el secretario de Movilidad e Infraestructura, David Aysa, informó que, como parte de los trabajos, se ejecutan acciones de construcción de subrasante, base hidráulica, banquetas con guía podotáctil para personas con debilidad visual, guarniciones, rampas, colocación de bolardos, aplicación de señalética horizontal, instalación de señalamientos verticales y luminarias, en un área total de 7 mil 572 metros cuadrados.

Cabe destacar que se estará colocando carpeta asfáltica en una longitud total de 593 metros con un ancho de vialidad de 9 metros, lo que coadyuvará a una circulación más ágil en esta zona de la ciudad.

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