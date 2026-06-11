Corralón en Huejotzingo operaba sin autorización estatal: SEGOB

El secretario de Gobernación estatal, Samuel Aguilar Pala, informó que el corralón Valle de Puebla, ubicado en Huejotzingo, no contaba con autorización estatal y que, tras el hallazgo de camiones robados en su interior, se realizan las investigaciones correspondientes.

En entrevista, el funcionario señaló que dicho depósito vehicular no aparece en los registros oficiales, por lo que operaba de forma irregular.

Respecto al hallazgo de unidades robadas y la detención de personas, mencionó que la Fiscalía de Puebla inició las averiguaciones necesarias y evitó señalar si existe o no colusión de autoridades municipales en este caso.

Sin embargo, advirtió que el Gobierno del Estado no encubrirá a ningún servidor público que pudiera estar vinculado con actividades irregulares o delictivas.

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“Sería muy atrevido decir sí o no si está incluida alguna autoridad municipal, pero no va a haber omisión ni vamos a tapar o encubrir autoridades que estén relacionadas con la delincuencia”, sostuvo.

En ese sentido, destacó que se avanza en la construcción de los nuevos depósitos vehiculares que estarán a cargo del Estado en San Martín Texmelucan y Tecamachalco, para cuya operación la Consejería Jurídica revisa los mecanismos legales para que cuenten con supervisión autónoma y plena transparencia.

“El objetivo es acabar con toda la serie de tranzas que hay detrás de esos corralones y que la nueva operación esté a la altura de Puebla”, afirmó.

Editor: César A. García

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