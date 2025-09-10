Atentan contra el secretario de Seguridad de Amozoc; agresores huyeron

Durante un operativo de prevención del delito en Amozoc, el titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), Teniente de Navío José Luis Corrales Serrano, fue herido de bala y se encuentra en estado grave.

La agresión ocurrió cuando Corrales Serrano, quien encabezaba un recorrido de seguridad, solicitó la detención de un vehículo que no acató el alto, lo que desató una persecución por la carretera federal Puebla-Tehuacán.

Al pasar frente al Centro de Salud con Servicios Ampliados (CESSA), los agresores dispararon contra la patrulla, lesionando gravemente al funcionario, mientras que los atacantes huyeron.

Inmediatamente, los agentes solicitaron apoyo médico y refuerzos, quienes trasladaron de urgencia al secretario a un hospital.

Elementos municipales, estatales y federales se desplegaron para localizar a los responsables. Además, la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) reporta un masculino sin signos vitales, presuntamente involucrado en el suceso.

Cabe destacar que el titular de la SSC es un mando enviado por el Gobierno Federal a través de la Secretaría de Marina (SEMAR) para reforzar la seguridad en Puebla.

El operativo se mantiene activo en la zona para dar con los responsables, en conjunto con la Fiscalía General del Estado (FGE), que ya inició las indagatorias correspondientes.

#ÚLTIMAHORA 🚨 Habitantes de Amozoc reportan que en el CESSA del Barrio de San Miguel, un grupo de personas armadas realizó múltiples disparos.



Se presume que el ataque fue una agresión directa contra el Secretario de Seguridad Ciudadana de Amozoc, quien fue trasladado de… pic.twitter.com/hwktopPXUh — Oro Noticias Puebla (@OroNoticiasPue) September 10, 2025

Editor: César A. García

