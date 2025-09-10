Convocatoria para titular de la ASE Puebla será en octubre

En octubre se emitirá la convocatoria para designar al nuevo titular de la Auditoría Superior del Estado (ASE), adelantó la presidenta de la Junta de Gobierno y Coordinación Política del Congreso de Puebla, Laura Artemisa García Chávez.

En entrevista, la coordinadora de la bancada de Morena adelantó que la renovación de la ASE será uno de los temas prioritarios en el Segundo Año Legislativo, que iniciará a partir del 15 de septiembre.

En ese sentido, previó que el próximo mes comenzará el proceso para elegir al nuevo auditor o auditora superior, con base en la convocatoria y lineamientos que establezca el Poder Legislativo.

A la par, respaldó el trabajo que ha realizado el encargado de despacho, Francisco Fidel Teomitzi Sánchez, al considerar que ha conducido de forma correcta al organismo fiscalizador.

Por lo anterior, consideró que Teomitzi Sánchez también podría inscribirse en la convocatoria, en caso de que busque ser ratificado como auditor superior.

“Quizá en el siguiente mes de octubre podamos ir estableciendo y sacar una convocatoria, independiente de que pueda ser o no ratificado el auditor, porque creo que ha hecho un extraordinario trabajo”, comentó.

Cabe recordar que la Auditoría de Puebla permanece sin titular desde octubre de 2023, cuando Amanda Gómez Nava presentó su renuncia al cargo.

Gómez Nava se fue sin aclarar los hoyos financieros por más de mil 300 millones de pesos que dejó la administración del fallecido exgobernador Miguel Barbosa Huerta, quien autorizó su nombramiento.

Teomitzi Sánchez llegó en su lugar como encargado de despacho, por recomendación del exgobernador sustituto, Sergio Salomón Céspedes Peregrina.

