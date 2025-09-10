Muere el activista Charlie Kirk tras tiroteo en Utah

El activista conservador Charlie Kirk murió este miércoles tras recibir un disparo durante un evento en la Universidad del Valle de Utah, en Orem.

Un video grabado por testigos muestra a Kirk sentado en el escenario al momento de recibir el disparo directo en su cuello, el cual desató el pánico entre los asistentes.

El Buró Federal de Investigaciones (FBI) ya se encuentra investigando el atentado. Su director, Kash Patel, expresó condolencias a la familia y apoyó las labores policiales.

Por su parte, el gobernador de Utah, Spencer Cox, condenó el ataque y prometió que los responsables serán llevados ante la justicia.

El presidente Donald Trump lamentó la muerte en redes sociales y destacó la importancia de Kirk como figura clave del movimiento conservador juvenil en Estados Unidos.

"The Great, and even Legendary, Charlie Kirk, is dead. No one understood or had the Heart of the Youth in the United States of America better than Charlie. He was loved and admired by ALL, especially me, and now, he is no longer with us. Melania and my Sympathies go out to his… pic.twitter.com/aM8Pz3TKml — The White House (@WhiteHouse) September 10, 2025

