En riesgo cuatro mil palestinos con cáncer por falta de medicamentos

El ministerio de Salud palestino advierte una gran escasez de medicamentos y suministros médicos en Cisjordania y Gaza, algunos de estos fármacos son esenciales y hay un tercio de estos mismos sin existencia; como consecuencia 26 pacientes fueron evacuados del enclave palestino para recibir tratamiento en el extranjero.

En un comunicado, afirman que tienen 4 mil pacientes con cáncer y miles de pacientes en diálisis, estos mismos se encuentran en riesgo. Además, no cuentan con el suficiente medicamento para el tratamiento del cáncer, ni tampoco para el equipamiento para médicos especializados y 79 artículos de laboratorio.

Además, las cirugías programadas fueros pospuestas por falta de insumos, mientras que las condiciones de las instalaciones son preocupantes y sufren de destrucción por los ataques de Israel, sumado a un personal médico exhausto.

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En uno de los ataques más recientes en la Franja de Gaza, se registró la muerte de nueve personas, el hospital Shifa recibió los cuerpos, las autoridades gazatíes saldaron en 72 mil 956 fallecidos y 173 mil 43 heridos desde octubre de 2023.

El tribunal supremo de Israel rechazó por unanimidad una política gubernamental que prohibía a los representantes del Comité Internacional de la Cruz Roja visitar a los detenidos palestinos en prisiones israelíes tras los ataques de Hamas.

El embajador palestino ante la Organización de Naciones Unidas, Riyad Mansour, instó al presidente estadunidense, Donald Trump, a presionar a Tel Aviv para impedir la incorporación de los territorios palestinos.

Editor: Diego González

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