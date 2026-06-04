Armenta pide a FGR y FGE investigar explosión en Tepeaca

El gobernador Alejandro Armenta Mier solicitó a la Fiscalía General de la República (FGR) y a la Fiscalía General del Estado (FGE) realizar las investigaciones correspondientes para deslindar responsabilidades y sancionar a quienes resulten responsables de la explosión de pipas de gas LP en un predio de Tepeaca.

La tarde de este jueves, el mandatario acudió a la zona siniestrada para supervisar las labores de atención tras la explosión registrada en un sitio donde se almacenaban pipas de gas LP.

Informó que mantiene comunicación permanente con la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, quien ha estado atenta al desarrollo de la emergencia y a las acciones implementadas por las autoridades.

El titular del Ejecutivo estatal detalló que se estima que la explosión involucró seis pipas; asimismo, confirmó que continúan los trabajos para sofocar por completo la fuga de gas LP de los contenedores.

“Todos estamos aquí y lo primero es preservar la seguridad de la población y jurídicamente, claro que vamos a actuar, y posterior a que se consuma el gas, sabremos la causa y si hay alguna persona ahí (en el sitio de la explosión), pero por el momento no hay información de lesionados o fallecidos”, apuntó.

#Puebla 🗣️ @armentapuebla_ se trasladó a #Tepeaca donde indicó que solicitará a la FGR y FGE realizar las indagatorias sobre el predio donde explotaron 4 pipas de Gas LP en Tepeaca para sancionar a los responsables.



Aclara que no hay personas lesionadas o fallecidas, hasta… pic.twitter.com/2zThNvjTJm — Oro Noticias Puebla (@OroNoticiasPue) June 4, 2026

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No se han reportado personas heridas o fallecidas

Por ello, dijo que será hasta que los bomberos y elementos de Protección Civil ingresen al punto exacto de la explosión cuando se pueda determinar con precisión la causa de la explosión y si en ese sitio hay personas heridas o fallecidas.

No obstante, destacó que ningún hospital de la región ha reportado el ingreso de personas heridas derivadas de la explosión.

Explicó que, tras reportarse el incidente, personal de Protección Civil estatal, encabezado por el coronel Bernabé López Santos, junto con representantes de Pemex y cuerpos de emergencia, se trasladaron al lugar para realizar labores de contención y control del fuego.

Por ello, reconoció la rápida actuación de las corporaciones de emergencia, que lograron evacuar oportunamente a más de mil estudiantes, habitantes de la zona y alrededor de 60 pacientes de un hospital de Tepeaca.

Finalmente, subrayó que su administración brindará apoyo para quienes sus viviendas hayan resultado afectadas por la onda expansiva de la explosión registrada este jueves 4 de junio, además de atender la emergencia y mantener bajo resguardo la zona afectada.

🗣️ Armenta afirmó que #ClaudiaSheinbaum se comunicó con él para solicitar información sobre la explosión en #Tepeaca.



Explicó que los cuerpos de Protección Civil trabajan para sofocar el gas que aún sigue saliendo de las pipas, cuando eso ocurra podrán acercarse al punto donde… pic.twitter.com/hY5Aevbz6E — Oro Noticias Puebla (@OroNoticiasPue) June 4, 2026

Editor: César A. García

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