21.1 C
Puebla City
jueves, junio 4, 2026
Inicio Municipio

SSC Zacatlán fortalece colaboración con sociedad civil

Por:
stafforonoticias
-
10
Foto: SSC Zacatlán.

La Secretaría de Seguridad Ciudadana de Zacatlán continúa fortaleciendo los lazos de colaboración con la sociedad civil, para fortalecer la prevención del delito, así como la proximidad con la sociedad.

A través de una mesa de diálogo con integrantes del Club Rotary Zacatlán, se dieron a conocer las herramientas, programas y canales de atención con los que cuenta nuestra corporación, para brindar apoyo y atención oportuna a la ciudadanía ante cualquier situación de emergencia.

Estas acciones permiten acercar los servicios de seguridad a la población, fomentar la prevención y fortalecer la coordinación entre autoridades y ciudadanos para seguir construyendo un Zacatlán más seguro para todas y todos.

Te recomendamos:

 Zacatlán entrega despensas a más de mil personas con discapacidad

Notas relacionadasmás del autor

Más notas

Atlixco participará en Noches de Museos

Guillermo Pérez Leal -

Pobladores bloquean la Amozoc-Nautla en protesta contra presuntos cañones antigranizo

Redaccion Oronoticias -