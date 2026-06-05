SSC Zacatlán fortalece colaboración con sociedad civil

La Secretaría de Seguridad Ciudadana de Zacatlán continúa fortaleciendo los lazos de colaboración con la sociedad civil, para fortalecer la prevención del delito, así como la proximidad con la sociedad.

A través de una mesa de diálogo con integrantes del Club Rotary Zacatlán, se dieron a conocer las herramientas, programas y canales de atención con los que cuenta nuestra corporación, para brindar apoyo y atención oportuna a la ciudadanía ante cualquier situación de emergencia.

Estas acciones permiten acercar los servicios de seguridad a la población, fomentar la prevención y fortalecer la coordinación entre autoridades y ciudadanos para seguir construyendo un Zacatlán más seguro para todas y todos.

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