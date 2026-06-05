Selección Mexicana protagoniza nuevo billete de Lotería Nacional

El billete conmemorativo del Sorteo Mayor No. 4020, dedicado a la Selección Mexicana de Fútbol rumbo a la próxima Copa Mundial de la FIFA 2026, fue presentado por autoridades de la Federación Mexicana de Fútbol, la Lotería Nacional y el Gobierno de México. La pieza, que refleja el orgullo, la tradición y la identidad nacional, fue dada a conocer por Mikel Arriola Peñalosa e Ivar Sisniega, comisionado presidente y presidente ejecutivo de la FMF, respectivamente; Olivia Salomón, directora general de Lotería Nacional; y Gabriela Cuevas Barron, coordinadora del Gobierno de México para la Copa Mundial de la FIFA 2026.

En su mensaje, el comisionado de la FMF, Mikel Arriola, destacó la trascendencia histórica del Mundial que se disputará en territorio mexicano en las próximas semanas. Señaló que el partido inaugural, que será el más visto de cualquier Copa del Mundo, se jugará en México, con la Selección Nacional como protagonista ante su propia afición.

“El fútbol es para los niños y para los jóvenes mexicanos; estamos a una semana de que nuestro país sea el centro del mundo. La inauguración es, históricamente, el juego más visto de un mundial. México es uno de los países con más mundiales consecutivos”, añadió.

“Este billete conmemorativo representa mucho más que una imagen; representa identidad, historia y el sueño compartido de millones de mexicanos que quieren ver a nuestra Selección Nacional hacer historia en casa”, mencionó Mikel Arriola, recordando que México será el primer país en albergar tres Copas del Mundo de la FIFA, después de las ediciones de 1970 y 1986, consolidándose como una de las grandes sedes del fútbol mundial.

En su intervención, la directora Olivia Salomón expresó que pocas expresiones de identidad nacional despiertan tanta emoción como la Selección Mexicana y destacó que es un honor que Lotería Nacional dedique este billete conmemorativo al representativo mexicano que participará en la Copa Mundial de la FIFA 2026.

Desde el Teatro de Lotería Nacional, sostuvo que esta emisión es un reconocimiento a quienes integran este equipo: a los 26 jugadores, al director técnico, al cuerpo técnico, a quienes conducen la Federación Mexicana de Fútbol y a todas las personas que han contribuido a hacer posible este momento.

La directora general expresó que llegar a una Copa del Mundo no es resultado del esfuerzo de una sola generación ni de un solo equipo, sino del trabajo, la visión y el compromiso de muchas personas que han dedicado años a fortalecer el fútbol mexicano y a construir este sueño colectivo, “porque detrás de cada convocatoria mundialista hay años de disciplina, esfuerzo y sacrificio”.

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“Por eso este cachito tiene un valor especial: porque hay logros que pertenecen a una persona y hay logros que terminan perteneciendo a todo un país”. Por eso hoy la Lotería Nacional les dedica este billete como reconocimiento, como homenaje y como muestra del orgullo que despiertan en millones de mexicanas y mexicanos”, manifestó.

Olivia Salomón destacó que esta emisión también refleja la visión impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum, para que el Mundial 2026 sea mucho más que fútbol y también represente una oportunidad para inspirar a nuevas generaciones, para fortalecer el deporte, promover hábitos saludables y mostrar al mundo la grandeza del mundo. De esta manera agradeció a todo el equipo de la Federación Mexicana de Fútbol por lograr este billete apenas dos días después de haberse tomado la foto oficial.

Al tomar la palabra, Gabriela Cuevas Barron, coordinadora del Gobierno de México para la Copa Mundial de la FIFA 2026, señaló que la presentación del billete conmemorativo del Sorteo Mayor No. 4020 dedicado a la Selección Mexicana representa una invitación para que todas y todos se sientan parte del camino rumbo al Mundial 2026 y recordó que el torneo comienza mucho antes del silbatazo inicial: inicia en los sueños de niñas y niños, en las familias que se reúnen y en la ilusión compartida que une al país.

Destacó que, bajo la visión de la presidenta Claudia Sheinbaum, México impulsa un Mundial Social que deje beneficios permanentes para la población y afirmó que el verdadero marcador del 2026 se medirá en su legado. En ese sentido, subrayó que ya se construyen resultados concretos con más de 4 mil 200 canchas rehabilitadas y con la participación de 1 millón 200 mil personas en la Copa Escolar, una dinámica permanente que impulsa el talento y abre camino para que niñas, niños y jóvenes encuentren en el deporte nuevas oportunidades de desarrollo.

Cuevas Barron señaló además que este esfuerzo se consolida como el semillero más grande de talento del país y expresó: “Queremos que esta Copa Mundial sea una oportunidad para generar encuentro, fortalecer comunidad y abrir nuevas oportunidades; porque el legado que permanezca en nuestras ciudades y en nuestra gente será nuestra mejor victoria”.

A esta presentación también asistieron: Francisco Javier “El Abuelo” Cruz, exseleccionado nacional; Daniel Aceves Villagrán, director general de Políticas en Salud Pública y medallista olímpico mexicano; Iván Camacho, titular de la Unidad de Prestaciones Sociales del IMSS, así como integrantes del equipo femenil de la Selección Mexicana que participaron en el Mundial de 1971, entre otras personalidades.

El billete que rinde homenaje al tricolor

La titular de Lotería Nacional informó que el Sorteo Mayor No. 4020 cuenta con un premio mayor de 21 millones de pesos en tres series y una bolsa repartible de 66 millones de pesos en premios. Se emitieron tres millones 600 mil cachitos disponibles en los puntos de venta y en miloteria.mx y se transmitirá a las 20.00 horas del martes 14 de julio por el canal de YouTube institucional Sorteos Tradicionales de la Lotería Nacional.

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