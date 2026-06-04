Congreso de Puebla reconoce a Cruz Azul por título del Clausura 2026

El director técnico (DT) del Cruz Azul, actual campeón del fútbol mexicano, Joel Huiqui, causó furor este jueves durante su visita al Congreso del Estado de Puebla.

El estratega se convirtió en la sensación entre diputados locales, personal administrativo y asistentes, quienes aprovecharon la ocasión para pedirle decenas de fotografías, saludos y autógrafos.

Joel Huiqui acudió al Palacio Legislativo acompañado por Víctor Manuel Velázquez Rangel, presidente del Consejo de Administración de la Cooperativa La Cruz Azul y del Club de Fútbol Cruz Azul, quien recibió un galardón en el Pleno.

La distinción fue otorgada por la soberanía poblana en reconocimiento a la conquista del campeonato del Torneo Clausura 2026 de la Liga MX, título con el que “La Máquina” alcanzó su décimo campeonato de liga.

#Puebla 🚂El DT que hizo campeón al Cruz Azul, Joel Huiqui, acudió al Congreso de Puebla para ser reconocido, en conjunto con la directiva de la cooperativa.



El DT causó furor entre diputados, asistentes y personal del Poder Legislativo, quienes se formaron para pedirle fotos y… pic.twitter.com/Qmop2go0kT — Oro Noticias Puebla (@OroNoticiasPue) June 4, 2026

Te puede interesar: Morena, PT y PVEM frenarán el “chapulineo” electoral rumbo a 2027

Ratifican a Huiqui tras campeonato

Al término de la ceremonia protocolaria, Víctor Manuel Velázquez Rangel ofreció una entrevista en la que confirmó de manera oficial la continuidad de Joel Huiqui en el banquillo celeste de cara a los siguientes compromisos.

El dirigente enfatizó que cuenta con el respaldo absoluto de la directiva tras haber entregado el campeonato.

“Joel Huiqui seguirá al frente del proyecto deportivo”, sentenció de forma categórica Velázquez Rangel.

Por su parte, el estratega mexicano agradeció el voto de confianza depositado en su cuerpo técnico y se comprometió a seguir esforzándose para mantener a Cruz Azul en los primeros planos del protagonismo y la competitividad de la Liga MX.

Cruz Azul se muda al Estadio Banorte por 5 años

Además, el directivo cementero confirmó que el Estadio Cuauhtémoc dejará de ser la sede oficial de Cruz Azul a partir del Torneo Apertura 2026, marcando el retorno del club a la Ciudad de México.

Recordó que “La Máquina” adoptó a la capital poblana como su casa temporal durante la fase regular del Clausura 2026, esto luego de que no se lograra renovar el convenio de arrendamiento con la UNAM para utilizar el Estadio Olímpico Universitario.

#Puebla 🏆😱 Esta mañana la Copa del Cruz Azul está en el Pleno del Congreso.



Vía @_VeraFernandez pic.twitter.com/32RINf5VHc — Oro Noticias Puebla (@OroNoticiasPue) June 4, 2026

Editor: César A. García

Te recomendamos: