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Sheinbaum descarta día feriado por la inauguración del Mundial

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Claudia Sheinbaum aclara que no habrá asueto por partido inaugural. / Foto: Gobierno de México

La mañana de este jueves 4 de junio, la presidenta Claudia Sheinbaum aclaró la situación ante las dudas ciudadanas sobre un posible día de asueto oficial con motivo del partido inaugural de la Copa del Mundo 2026.

Al respecto, la mandataria explicó que no se decretará un día feriado generalizado, aunque hizo precisiones puntuales sobre los esquemas de flexibilidad laboral.

En primer lugar, Sheinbaum detalló que el Gobierno de la Ciudad de México se coordinó con la Secretaría del Trabajo y Previsión Social para brindar facilidades horarias a los trabajadores de la administración pública. Comentó que este ajuste es viable en el sector gubernamental debido a las facultades del Poder Ejecutivo; sin embargo, aclaró que para la iniciativa privada el panorama es distinto, ya que otorgar permisos dependerá completamente de la disposición de cada empresa.

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La complejidad de declarar un día no laborable oficial radica en las implicaciones fiscales y legales ante la Ley Federal del Trabajo, puesto que obligaría a las compañías al pago de salarios dobles o triples por jornada festiva. Por ello, la presidenta señaló que se está exhortando y orientando a las empresas del sector privado para que busquen esquemas flexibles que permitan a sus empleados sintonizar los partidos sin afectar la productividad.

Finalmente, en el ámbito educativo, la mandataria informó que se está evaluando y coordinando una estrategia similar para los planteles escolares.

La propuesta contempla que, en las ciudades que fungirán como sedes oficiales de los partidos, se suspendan las actividades en educación básica y media superior durante los días de juego, con el objetivo de agilizar la movilidad urbana y garantizar que los eventos masivos se desarrollen en óptimas condiciones. Aunque no puede dictaminarlo a nivel nacional, ya que “Cada estado tiene que tomar su propia decisión”.

Editor: José Francisco Escobar

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