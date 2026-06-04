Avala Congreso dictamen para fortalecer la seguridad en escuelas

En sesión pública ordinaria, el Congreso del Estado aprobó el dictamen que presentó la Comisión de Educación para reformar la Ley de Seguridad Integral Escolar para el Estado Libre y Soberano de Puebla, con el objetivo de fomentar valores, principios y reglas de integridad y respeto, así como crear conciencia en la sociedad y fortalecer la seguridad escolar en la entidad.

El diputado Oscar Mauricio Céspedes Peregrina y la diputada Modesta Delgado Juárez hicieron uso de la palabra a favor del dictamen y coincidieron en que esta propuesta legislativa establece la implementación de medidas tendientes a la prevención, detección, autoprotección y denuncia de casos de violencia, conductas ilícitas o consumo de sustancias nocivas para la salud dentro de los planteles educativos y su entorno.

Para este fin, se reforman las fracciones III, IV y V y se adiciona la fracción VI al artículo 19 de la Ley de Seguridad Integral Escolar para el Estado Libre y Soberano de Puebla.

Asimismo, las y los diputados de la LXII Legislatura aprobaron el acuerdo para exhortar a la Secretaría de Educación Pública del Estado a que, de manera coordinada con la Comisión Estatal de Derechos Humanos, diseñe, fortalezca e implemente la normatividad en materia de seguridad escolar, con el fin de que, de manera coordinada con padres y madres de familia, con tutores de niñas, niños y adolescentes, fortalezcan la detección y eviten el ingreso de armas o cualquier objeto ajeno al entorno escolar que pudiera provocar algún daño a los bienes e integridad de las y los estudiantes, docentes, directivos y asistentes de los planteles educativos de los niveles básico, medio superior y superior de la entidad.

La diputada Azucena Rosas Tapia se pronunció a favor de la propuesta legislativa.

La LXII Legislatura avaló el dictamen que presentó la Comisión de Cultura para otorgar a los Ciudadanos: General de División del Estado Mayor Retirado José Alfredo González Rodríguez y al Maestro Salvador Sánchez Trujillo, la Presea “General Ignacio Zaragoza”, como reconocimiento a su distinguida conducta y trayectoria en beneficio del Estado Mexicano, de Puebla y la humanidad.

En tribuna, la diputada Fedrha Isabel Suriano Corrales se pronunció a favor de la entrega de la presea, particularmente del Maestro Salvador Sánchez Trujillo.

De igual manera, el Congreso del Estado aprobó el acuerdo que presentó la Comisión de Vivienda para exhortar a la Comisión Nacional de Vivienda, para que fortalezca la difusión y facilite la inscripción dentro del Programa “Vivienda para el Bienestar” a personas en situación de vulnerabilidad, con el fin de garantizar su derecho a una vivienda adecuada.

A favor del dictamen se expresó la diputada Elisa Limon Balderrabano.

En más del orden del día, la diputada Fedrha Isabel Suriano Corrales presentó una iniciativa para adicionar la fracción VI al artículo 378 del Código de Instituciones y Procesos Electorales del Estado de Puebla, para determinar que una elección será nula cuando se verifique el homicidio doloso de una persona candidata, ocurrido entre el inicio de las campañas y el cierre de la jornada electoral, y cuando dicho hecho se encuentre vinculado con el proceso electoral en curso.

La propuesta legislativa fue dirigida a la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales.

Al hacer uso de la palabra, el diputado Elpidio Díaz Escobar presentó una iniciativa para reformar el artículo 75 de la Ley para la Protección del Ambiente Natural y Desarrollo Sustentable del Estado de Puebla, con el objetivo de visibilizar y asegurar que bajo ninguna decisión administrativa o legislativa se podrá disminuir la superficie de las “áreas naturales protegidas” en la entidad, y con ello mejorar el derecho a un ambiente adecuado en favor de la sociedad.

La propuesta del diputado fue dirigida a la Comisión de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Cambio Climático.

Durante la sesión, la Mesa Directiva dio cuenta de las siguientes propuestas legislativas:

-Iniciativa de la diputada Kathya Sánchez Rodríguez para reformar las fracciones VIII, IX y adicionar la fracción X al artículo 96 de la Ley Orgánica Municipal, con la finalidad de fortalecer la estructura interna de los Ayuntamientos mediante la creación de la Comisión Permanente de Combate a la Corrupción, como un órgano colegiado encargado de promover acciones de prevención, vigilancia, transparencia, ética pública y rendición de cuentas dentro de la administración municipal.

La propuesta legislativa fue dirigida a la Comisión de Asuntos Municipales, para su estudio y resolución procedente.

-Iniciativa del diputado Julio Miguel Huerta Gómez para reformar el segundo párrafo del artículo 3 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, con la finalidad de establecer que la renovación de los Poderes Legislativo, Ejecutivo y de los Ayuntamientos, se realizará por medio de elecciones libres, auténticas y periódicas que se celebrarán el mismo día y año que las elecciones federales, con la participación corresponsable de la ciudadanía y de los partidos políticos, preservando la autenticidad de la voluntad popular frente a cualquier forma de intervención extranjera; en el Poder Judicial se realizarán conforme a lo establecido en esta Constitución.

La iniciativa fue turnada a la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales.

-Iniciativa del diputado Julio Miguel Huerta Gómez para reformar el artículo 378 Bis del Código de Instituciones y Procesos Electorales del Estado de Puebla, con el objetivo de establecer que serán causales de nulidad de elección por violaciones graves, dolosas y determinantes, cuando se acrediten actos de intervención o injerencia extranjera que influyan en los resultados electorales.

Para su análisis respectivo, la propuesta legislativa fue enviada a la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales.

-Iniciativa del diputado Julio Miguel Huerta Gómez para reformar el artículo 92 Bis de la Ley de Seguridad Pública del Estado de Puebla, con la finalidad de garantizar que toda persona evaluada cuyos resultados sean utilizados para afectar su situación jurídica tenga derecho a conocer el expediente respectivo, obtener copia del mismo y controvertir su contenido por los medios legales conducentes, fortaleciendo con ello la legalidad, la transparencia institucional y la protección efectiva de los derechos humanos.

La iniciativa fue dirigida a la Comisión de Seguridad Pública.

-Iniciativa del diputado Elpidio Díaz Escobar para reformar y adicionar la Ley Sobre el Sistema Estatal de Asistencia Social, con la finalidad de impulsar, en coordinación con los Sistemas Municipales DIF, la creación, operación y el fortalecimiento de estancias y centros de apoyo temporal para familiares de pacientes hospitalizados, buscando priorizar a personas provenientes de áreas rurales lejanas, zonas de alta marginación o que por diversas circunstancias se encuentren en situación de vulnerabilidad, para que puedan permanecer cerca del hospital, donde esté su familiar.

La propuesta legislativa, que pretende reformar las fracciones XVIII, XIX y adicionar la fracción XX del artículo 17 de la Ley Sobre el Sistema Estatal de Asistencia Social, fue enviada a la Comisión de Atención a Personas en Situación de Vulnerabilidad, para su análisis procedente.

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