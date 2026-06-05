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jueves, junio 4, 2026
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Concluye Smart City Expo LATAM 2026 en Puebla

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Foto: Gobierno de la Ciudad.

Puebla Capital fue el epicentro de la innovación y desarrollo para la construcción de comunidades inteligentes, subrayó al clausurar el Smart City Expo LATAM Congress, en representación del alcalde Pepe Chedraui, el secretario de Economía y Turismo, Jaime Oropeza Casas.

Con la compañía de Rigoberta Menchú y Fabiola Vega, directora del congreso, el secretario agradeció la visión del presidente municipal, Pepe Chedraui, y del Gobierno del Estado, que han traído a Puebla este encuentro por segundo año consecutivo y que continuará por tres más, para promover políticas públicas que, desde nuestra ciudad, hagan un mundo más humano, incluyente y sustentable.

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