FGE logra sentencia contra dos hombres por secuestro agravado

La Fiscalía General del Estado (FGE) aportó las pruebas ante la autoridad judicial y obtuvo una sentencia condenatoria en contra de dos hombres penalmente responsables del delito de privación de la libertad en su modalidad de secuestro agravado. Los hechos ocurrieron el 8 de febrero de 2011 en la colonia Centro de la población de Atzitzintla, Puebla, donde interceptaron a un ciudadano.

La agresión ocurrió cuando un masculino se encontraba afuera de su establecimiento comercial ubicado en la avenida Miguel Alemán. En ese punto, los hoy sentenciados abordaron a la víctima, le refirieron ser elementos de la policía ministerial, lo esposaron y lo subieron a una camioneta.

Los responsables trasladaron al afectado a una casa de seguridad para realizar diversas llamadas telefónicas a la esposa y denunciante. Mediante el uso de amenazas graves, maltrato y tormento, los sujetos exigieron la entrega de la cantidad de 5 millones de pesos a cambio de regresar con vida al masculino.

Tras el desahogo del proceso penal, el juez de la causa determinó la responsabilidad de ambos imputados. La autoridad judicial dictó una pena privativa de la libertad de 60 años de prisión en contra de Jerónimo N. (“El Chapo”), además de una multa equivalente a 7 mil días de salario mínimo.

Asimismo, la autoridad judicial impuso a José Camilo N. y/o Fabián José N. (“El Muñeco”) una pena de 50 años de prisión y una multa de 6 mil 500 días de salario mínimo.

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