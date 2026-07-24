Morelos reduce homicidios dolosos en 54%: Sheinbaum

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo destacó que, como resultado de la coordinación estrecha entre el Gabinete de Seguridad Federal y el estatal, Morelos ha logrado una disminución del 54 por ciento en el promedio diario de homicidios dolosos, al pasar de 3.5 en septiembre de 2024 a 1.6 en junio de 2026.

“Hay otros delitos que están bajando y otros que estamos poniendo atención especial, como el robo a comercio con violencia en algunos municipios, y particularmente el tema de la extorsión. Es un muy buen ejemplo de coordinación muy estrecha entre los Gabinetes de Seguridad del estado y el Gabinete de Seguridad del Gobierno de México”, puntualizó en su conferencia matutina desde el Cuartel General de la 24/a Zona Militar en Cuernavaca.

La mandataria explicó que el Plan Operativo Morelos, implementado en abril de 2026, ha permitido atender particularmente el oriente del estado a través de la coordinación, inteligencia e investigación, así como la atención a las causas para que los jóvenes tengan oportunidades y acceso a derechos, evitando que se acerquen a grupos delictivos.

Sheinbaum enfatizó que la extorsión es uno de los temas más denunciados por la ciudadanía, y que gracias al trabajo coordinado se han logrado muchas detenciones y se sigue trabajando para erradicar por completo este delito.

La secretaria ejecutiva del Sistema Nacional de Seguridad Pública, Marcela Figueroa Franco, detalló que junio de 2026 es el mes más bajo en homicidios en Morelos en los últimos ocho años, con un promedio de 1.6 homicidios diarios, lo que representa una disminución del 43 por ciento entre junio de 2025 y junio de 2026. Los delitos de alto impacto también se redujeron un 9 por ciento, destacando el robo de vehículo con una disminución del 32 por ciento respecto a septiembre de 2024.

Además, se incrementaron las carpetas de investigación por extorsión, reflejando una mayor confianza de la ciudadanía para denunciar a través de la línea 089.

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, informó que de octubre de 2024 a junio de 2026 se detuvieron más de 2 mil 200 personas por delitos de alto impacto, se aseguraron 519 armas de fuego, más de 14 mil cartuchos y 858 kilogramos de droga, y se desmantelaron seis laboratorios clandestinos.

La secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez Velázquez, detalló que la Mesa de Paz estatal ha sesionado 449 veces y las cinco mesas regionales 2 mil 263 veces, logrando mil 40 acuerdos. Se realizaron 275 Jornadas por la Paz con la participación de 86 mil 396 personas, 10 mil 729 visitas casa por casa y 172 armas de fuego intercambiadas con el programa Sí al Desarme, Sí a la Paz. La gobernadora Margarita González Saravia agradeció el trabajo coordinado y las inversiones en infraestructura para la región. Sheinbaum destacó que el Plan Operativo Morelos ha sido clave para los resultados obtenidos.

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