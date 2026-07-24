Tren impacta y arrastra automóvil en Bosques de San Sebastián

Un automóvil Volkswagen Vento fue impactado y arrastrado por un tren durante la madrugada de este viernes en la zona de Bosques de San Sebastián, luego de que el conductor presuntamente intentara ganarle el paso a la locomotora.

Los primeros reportes señalan que el conductor del vehículo intentó cruzar las vías antes del paso del tren; sin embargo, no logró atravesar el cruce a tiempo y la locomotora terminó impactando la unidad.

La fuerza del impacto y el peso del tren provocaron que el automóvil fuera arrastrado varios metros, quedando con daños materiales de consideración. Testigos del accidente solicitaron apoyo al número de emergencias, lo que permitió la movilización de elementos de seguridad, paramédicos y personal de Protección Civil.

Hasta el momento, las autoridades no han informado de manera oficial el número de personas lesionadas ni la gravedad de sus heridas. Las labores de auxilio se extendieron durante varias horas mientras se verificaba el estado de salud de los ocupantes y se aseguraba la zona.

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El percance ocasionó cortes parciales a la circulación en las inmediaciones de Bosques de San Sebastián, mientras se realizaban los trabajos de atención y retiro del vehículo siniestrado.

Al lugar acudieron elementos de Tránsito, quienes implementaron un dispositivo para desviar el flujo vehicular y evitar nuevos incidentes, debido a que el automóvil permanecía sobre las vías ferroviarias tras el impacto.

Durante la mañana de este viernes, una grúa retiró la unidad para restablecer tanto la circulación vehicular como la operación ferroviaria en ese tramo.

#ConexiónVial Durante la madrugada, un tren embistió a un automóvil en Bosques de San Sebastián luego de que el mismo intentó ganarle el paso a la altura del Bachillerato U-15. El tren está completamente varado y no hay paso.

Vía: @Mau_Jimenz pic.twitter.com/VBjmqUvBmu — Oro Noticias Puebla (@OroNoticiasPue) July 24, 2026

Editor: César A. García

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