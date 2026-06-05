Hantavirus cobra su primera víctima del año en Arizona

Las autoridades sanitarias en Arizona confirmaron el fallecimiento de un residente del estado a causa del hantavirus, una enfermedad poco común pero potencialmente mortal que se transmite principalmente por el contacto directo con roedores infectados. El caso corresponde a la variante conocida como “Sin Nombre”, una de las cepas más frecuentes en el oeste de Estados Unidos.

De acuerdo con los reportes oficiales, se trata de la primera muerte registrada este año en Arizona por Síndrome Pulmonar Hantavirus, una enfermedad que inicialmente presenta síntomas similares a los de una gripe, como una fiebre, fatiga, dolores musculares y malestar general, pero que puede evolucionar rápidamente hacia graves complicaciones respiratorias.

Especialistas señalaron que el virus “Sin Nombre” es transmitido principalmente por el ratón ciervo y que las personas pueden contagiarse al inhalar partículas provenientes de orina, saliva o excrementos secos de roedores infectados. A diferencia de la variante Andes, relacionada principalmente con un brote en un crucero internacional, esta cepa no se transmite de persona a persona.

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Las autoridades de salud investigan el lugar exacto donde ocurrió la exposición, aunque no han encontrado vínculos con el reciente brote registrado en el crucero MV Hondius. Asimismo, exhortaron a la población a extremar precauciones al limpiar bodegas, garajes, cabañas, campamentos o cualquier espacio donde puedan existir rastros de actividades de roedores.

Según datos de los Centros de Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos, desde 1993 se han reportado cerca de 890 casos de hantavirus en el país, concentrándose principalmente en estados del oeste como Arizona, Nuevo México, Colorado, Washington y California. La tasa de mortalidad histórica de la cepa “Sin Nombre” ronda el 36%.

Las autoridades sanitarias recordaron que, aunque los casos son poco frecuentes, la detección temprana y la prevención siguen siendo fundamentales para reducir el riesgo de contagio y evitar complicaciones graves.

Editor: Arturo Medina