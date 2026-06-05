FIFA presenta nuevo videojuego del Mundial en Netflix

La FIFA regresará de manera oficial en el mundo de los videojuegos con el anuncio de su nuevo simulador de fútbol, FIFA World Cup Launch Edition. El título estará disponible de forma exclusiva a través de Netflix Games durante el verano de 2026.

El proyecto nació a partir de una alianza entre Netflix, FIFA y el estudio Delphi Interactive. El juego está pensado para ofrecer una experiencia accesible y agradable para todos los usuarios.

El juego estará disponible para los usuarios de Netflix que tengan su suscripción activa sin ningún costo adicional; los usuarios podrán jugar directamente desde los televisores de su hogar y usar su teléfono celular como control.

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Los jugadores tendrán disponibles las 48 selecciones que jugarán la Copa Mundial de Fútbol de 2026 y podrán jugar en los 16 estadios del torneo.

La separación entre la FIFA y EA Sports en 2022 cerró una era histórica y obligó a la institución del fútbol a buscar nuevas alternativas para regresar al sector gamer, mientras EA continuaba su camino con EA Sports FC. Ahora, apoyándose en la gran capacidad de distribución de Netflix, la FIFA inicia una etapa independiente en el sector de los videojuegos.

Este primer lanzamiento no será un hecho aislado. Delphi Interactive ya anticipó que la tecnología y el motor desarrollados para este debut se adaptarán más adelante a PC y consolas, demostrando que la alianza con Netflix mira hacia el futuro. Los jugadores podrán disfrutarlo en junio de 2026, antes del inicio de la Copa del Mundo.

FIFA World Cup: Launch Edition, a new fast-paced football game, is coming June 11. Only on Netflix Games.



Experience the rush of FIFA World Cup 2026™, choose your team from a full bracket of 48 nations, and fight all the way to the finals. Play instantly on your TV or computer… pic.twitter.com/oNw7GLhyTE — Netflix (@netflix) June 4, 2026

Editor: Juan David Moreno Saldaña

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