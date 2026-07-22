Confirman tres muertes por hantavirus en Venezuela

Las autoridades de Venezuela confirmaron la muerte de tres personas a causa del hantavirus, una enfermedad poco frecuente transmitida principalmente por el contacto con roedores infectados. Los casos se registraron en el estado de Anzoátegui, mientras que otras dos muertes ocurridas en Barinas continúan bajo investigación para determinar si también están relacionadas con el virus.

El Ministerio de Salud informó que, hasta el momento, no existe evidencia científica de transmisión de persona a persona en el país. Las autoridades calificaron los casos como aislados y anunciaron el despliegue de equipos médicos y acciones de vigilancia epidemiológica en las zonas afectadas para reforzar la detección y el control de nuevos contagios.

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El hantavirus puede provocar complicaciones graves en los sistemas respiratorio y renal, dependiendo de la cepa. La infección suele producirse al inhalar partículas contaminadas con orina, heces o saliva de roedores portadores del virus, por lo que las autoridades recomiendan evitar el contacto con estos animales y mantener medidas de higiene en viviendas y áreas rurales.

Ante esta situación, las autoridades sanitarias reiteraron que el riesgo para la población general sigue siendo bajo, aunque pidieron a la ciudadanía acudir a un centro de salud si presenta síntomas como fiebre, dolor muscular, dificultad para respirar o malestar general tras una posible exposición. Asimismo, se mantendrá el monitoreo epidemiológico para descartar nuevos casos y contener cualquier posible brote.

Editor:Edgar Espinoza

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