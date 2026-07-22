Volcadura de tráiler con pollo cierra la Puebla–Orizaba

La volcadura de un tractocamión que transportaba pollo provocó el cierre temporal de la circulación sobre la autopista Puebla–Orizaba durante la madrugada de este miércoles. La vialidad fue reabierta después de las 09:00 horas, tras concluir las labores para retirar la unidad siniestrada.

El accidente ocurrió a la altura del kilómetro 243, en los límites de la zona montañosa de Veracruz. De acuerdo con los primeros reportes de los cuerpos de auxilio, el percance se registró metros adelante del paraje conocido como “La Estancia”, donde la unidad de carga terminó recostada sobre la carpeta asfáltica y obstruyó por completo el paso vehicular con dirección a Puebla.

Personal de Caminos y Puentes Federales (CAPUFE), así como equipos de apoyo, trabajaron en el lugar para retirar el vehículo siniestrado, por lo que la circulación permaneció cerrada mientras se realizaban las maniobras correspondientes.

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Alrededor de las 06:56 horas, CAPUFE informó que la autopista continuaba cerrada debido al accidente, lo que generó largas filas de vehículos y afectaciones al tránsito con dirección a Acatzingo. Después de varias horas de trabajo, las autoridades concluyeron el retiro de la unidad y restablecieron la circulación.

Tras la reapertura, se reportó una carga vehicular considerable debido al congestionamiento acumulado durante el cierre; sin embargo, el tránsito comenzó a normalizarse de manera gradual.

Hasta el momento se desconoce si el accidente dejó personas lesionadas.

Editor: César A. García

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