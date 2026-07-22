Rehabilitan espacios públicos para prevenir violencia en Puebla

La rehabilitación integral de parques, museos, canchas y espacios deportivos se consolida en las 31 microrregiones de Puebla como una estrategia para fortalecer la seguridad, ampliar las oportunidades de desarrollo de las juventudes y reconstruir el tejido social. El gobernador Alejandro Armenta Mier afirmó que estas acciones, impulsadas mediante la Secretaría de Bienestar a través del Programa de Obra Comunitaria y en coordinación con la Secretaría de Deporte y Juventud, forman parte del humanismo mexicano que encabeza la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y atienden las causas para prevenir actos delictivos desde la comunidad.

El mandatario estatal informó que la recuperación de estos espacios contempla la instalación de alumbrado público, cámaras de videovigilancia y el mejoramiento integral de infraestructura recreativa y cultural para incentivar su uso por parte de niñas, niños, adolescentes y jóvenes. Señaló que el Gobierno del Estado invierte en la rehabilitación de museos y parques para convertirlos en centros de promoción de la cultura, el deporte, el humanismo y la bioética social, al tiempo que exhortó a las ligas deportivas, equipos profesionales y medios públicos a difundir y fomentar la asistencia de la población a estos espacios.

A través de la Secretaría de Bienestar, el Programa de Obra Comunitaria atiende las necesidades prioritarias de las comunidades con la rehabilitación de parques, canchas deportivas, campos de fútbol y béisbol en las 31 microrregiones del estado, mediante un modelo de participación ciudadana que fortalece la organización comunitaria y la corresponsabilidad social. Como parte de estas acciones, en Tehuacán fue recuperado un predio histórico de más de dos hectáreas para transformarlo en un complejo deportivo con cancha de fútbol, cancha de pádel, cancha de cachibol, gimnasio al aire libre y andadores, en beneficio de la población.

De manera coordinada, la Secretaría de Deporte y Juventud, encabezada por Gaby “La Bonita” Sánchez, impulsa el aprovechamiento de estos espacios para ampliar las oportunidades de desarrollo de las y los jóvenes, mediante actividades deportivas, recreativas y de convivencia que contribuyen a prevenir conductas de riesgo y alejar a este sector de prácticas disociativas y delictivas. El gobernador Alejandro Armenta Mier afirmó que el objetivo es garantizar que todas las regiones del estado cuenten con infraestructura digna que promueva la integración social, el desarrollo de talentos y una vida saludable, porque las juventudes representan el presente y el futuro de Puebla y de México.

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